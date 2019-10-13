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Работа сервисов аэропорта Екатеринбурга была осложнена из-за перебоев с интернетом

В настоящий момент работа сервисов восстановлена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Перебои с интернетом стали причиной плохого функционирования некоторых сервисов аэропорта Кольцово (Екатеринбург). На данный момент подключение работает стабильно. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой воздушной гавани.

Днем портал "е1.ru"сообщил, что в Кольцово не работали стойки регистрации, отключились табло, паркоматы, не принимался багаж.

"Сегодня с 13:40 (11:30 мск) на территории Кольцово наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказывалось на функционировании ряда сервисов аэропорта. С 14:20 (12:20 мск) работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Из него осуществляются рейсы по более чем 100 направлениям 67-ю зарубежными и российскими авиакомпаниями. В 2018 году его пассажиропоток составил 6,1 млн человек.

Теги
Россия
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