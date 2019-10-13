Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна в Японии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил в воскресенье телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ, отметив большое число человеческих жертв и масштабные разрушения, вызванные тайфуном "Хагибис". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим, - говорится в сообщении Кремля. - Глава российского государства выразил надежду, что последствия этого стихийного бедствия будут в полной мере преодолены".

По последним данным, число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, достигло 25 человек. Еще более 10 человек числятся пропавшими без вести и более 160 получили травмы различной степени тяжести. Больше 20 рек вышли из берегов, силы самообороны страны проводят операцию по спасению жителей из зоны паводка.

Сейчас стихия направляется к территории РФ, принеся сильный дождь и ветер к южной части Курильской гряды.