Хайнань впервые в истории КНР открыл на своей территории иностранное консульство

На прошедшей по этому случаю в административном центре Хайнаня городе Хайкоу торжественной церемонии присутствовали губернатор региона Шэнь Сяомин и посол Камбоджи в Пекине Кхек Кай Мили Сисода, а также 200 представителей местных властей, деловых и научных кругов, СМИ.

"Это событие свидетельствует не только о том, что власти Китая и Камбоджи уделяют пристальное внимание продвижению двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства, но и может считаться наглядным примером того, как страны-участницы инициативы "Один пояс - один путь" вместе с КНР осуществляют взаимовыгодное развитие, - заявил Шэнь Сяомин. - На текущий момент продолжается целенаправленная реализация проектов по формированию на Хайнане зоны и порта свободной торговли, в связи с чем прорабатываются соответствующие стратегические меры. Это означает, что китайско-камбоджийские отношения будут приобретать все более насыщенный характер".

По словам губернатора, открытие генерального консульства станет "новой отправной точкой", благодаря которой народы двух стран получат возможность добиться еще более ощутимых плодотворных результатов в процессе сотрудничества.

В свою очередь посол Камбоджи подчеркнула, что Пномпень намерен активно развивать контакты с Пекином в области туризма, культуры, в торгово-инвестиционной сфере. Она отметила, что новое генконсульство существенно облегчит задачи обеспечения двустороннего документооборота между Хайнанем и королевством.

Камбоджа географически находится в непосредственной близости от Хайнаня и в последние годы все более активно участвует в реализации совместных проектов по таким направлениям, как городское планирование и строительство, торговля, туризм, медицинское обслуживание, тропическое сельское хозяйство, наука и образование. Между островом и этим государством Юго-Восточной Азии осуществляются прямые перелеты, действуют пять авиарейсов. Параллельно королевство активно наращивает объемы торговли с КНР - согласно официальной статистике, китайские инвестиции в экономику Камбоджи с 2016 по 2018 год увеличились в 3,6 раза, до $3,5 млрд. За последние 10 лет товарооборот между двумя странами ежегодно возрастал на 26%, составив в прошлом году $6,6 млрд, а в 2023 году, по прогнозам, превысит $10 млрд.