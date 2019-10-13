Адвокат сообщил, что МВД не уведомляло защиту Дубровского о возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Следственный департамент МВД России пока не уведомлял о возбуждении уголовного дела бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и его адвокатов. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье адвокат Игорь Трунов.

Ранее в воскресенье адвокат Дубровского Рустам Курмаев опроверг изданию "Ведомости" заявление о возбуждении уголовного дела в отношении его клиента.

"Уголовное дело только возбуждено руководством Управления по борьбе с организованной преступностью Следственного департамента МВД и передано к производству. Дальше его примет конкретный следователь, вызовет адвокатов, которые должны будут представить ордера, и тогда они станут адвокатами Дубровского. Он сам получит статус обвиняемого после постановления о привлечении его в качестве обвиняемого", - сказал Трунов.

Он подчеркнул, что не является адвокатом Дубровского, при этом источник получения информация он раскрывать не стал, сославшись на адвокатскую тайну. Трунов является адвокатом другого бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Ранее Трунов сообщил ТАСС, что в отношении экс-губернатора Дубровского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ"). "Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей", - рассказал защитник. По его словам, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД. Период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016-2018 годам.

Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку. С 2011 по 2014 годы Дубровский был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. Ранее источник, знакомый с материалами дела, сообщал ТАСС, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии.