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Песков рассказал, почему Путин всегда выбирает места для отдыха в России

По словам пресс-секретаря президента, одной из задач главы государства является популяризация мест в стране, о существовании которых большинство граждан не знает
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Популяризация мест в России, о существовании которых большинство граждан не знает, является одной из задач президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Путин всегда отдыхает в России.

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Песков напомнил, что Путин ранее уже отвечал на подобные вопросы. "Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента - на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают", - сказал он в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом Песков выразил уверенность, что даже во время отдыха главе государства не удается отвлечься от рабочих дел. "Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться: слишком большой груз на его плечах, и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания. Это действительно так, и со знаком плюс, и со знаком минус. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что происходит с собранными президентом во время отдыха дарами природы, Песков пояснил, что "грибы - как все нормальные люди [Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу], собирают грибы, потом их едят". "Там же и рыбалка была, после рыбалки потом, естественно, эту рыбу едят", - добавил он.

Накануне своего 67-го дня рождения президент России Владимир Путин отправился в Сибирь, где прогулялся по осенней тайге и поднялся на горную вершину. В прежние годы президент также несколько раз отправлялся в тайгу на один-два дня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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