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В Минздраве сообщили, что пассивное курение в России сократилось на 40%

В ведомстве отметили, что это произошло благодаря антитабачной кампании
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Антитабачная кампания в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" позволила снизить распространенность пассивного курения в России на 40%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в интервью радиостанции "Говорит Москва" в воскресенье.

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"По данным международных оценок, в РФ распространенность именно пассивного курения за время действия закона сократилась почти на 40%. Речь идет о нескольких миллионах человек, - сказал Салагай. - Социологическое исследование показало, что 8-9 из 10 бывших курильщиков поддерживают антитабачное законодательство".

Замминистра напомнил, что курение табака является одним из факторов, способствующих развитию смертельно опасных неинфекционных заболеваний. "Мы очень хорошо знаем те факторы риска, которые ведут к возникновению и развитию этих заболеваний. Этих факторов риска всего лишь четыре, базовых факторов - это потребление табака, рискованное потребление алкоголя, нерациональное питание и низкая физическая активность", - пояснил Салагай.

По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тыс. человек. По информации ВОЗ, употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья человека. По этой причине ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, 890 тыс. из которых некурящие, подвергавшиеся воздействию табачного дыма. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака призвана улучшить глобальное здоровье населения. Она была принята в 2003 году, и ее основной целью является снижение смертности и сокращение использования табака в мире. Россия присоединилась к конвенции в 2008 году.

Согласно данным проведенного в августе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины курящих россиян хотят отказаться от курения в ближайшей перспективе. При этом ровно половина жителей страны не курит совсем.

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Россия
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