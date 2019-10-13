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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Экзитпол: участок в историческом центре Екатеринбурга лидирует в опросе о месте собора

Голосование окончится в 18:00 мск
Описание
© Виктория Ивонина/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре Екатеринбурга лидирует в ходе опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Это следует из данных экзитпола "Центр общественных инициатив" за два часа до окончания голосования (16:00 мск).

Перед опросом местные власти отмечали, что во время него будут проводиться экзитполы. Публиковать их результаты можно до окончания голосования 18:00 мск, так как опрос не является выборами.

"У Приборостроительного завода" - 22762 (43,74% респондентов - прим. ТАСС), "За Макаровским мостом" - 13513 (25,87% респондентов), "Не дали ответ" - 15766 (30,3% респондентов)", - говорится в сообщении.

По официальным данным избирательной комиссии Екатеринбурга, на 18:00 (16:00 мск) явка составила 7,81%, проголосовали 84 793 человека.

Опрос о месте строительства

В воскресенье в Екатеринбурге открылся 51 участок для выбора места строительства кафедрального собора. В опросный лист попали две площадки: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан, и 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

После этого президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Теги
Свердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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