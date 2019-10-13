Участки для опроса по строительству храма в Екатеринбурге завершили свою работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Опросные участки, на которых жители Екатеринбурга голосовали за место под строительство храма Святой Екатерины, завершили свою работу в 20:00 (18:00 мск). Об этом ТАСС сообщил председатель екатеринбургской избирательной комиссии Вадим Антошин в воскресенье.

"Все участки для голосования закрылись в 20:00", - сказал Антошин.

По его словам, всего опросные участки посетили около 100 тыс. человек. Окончательные данные о явке на опрос будут позднее озвучены избирательной комиссией. Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров сообщал, что опрос по строительству храма будет признан состоявшимся при явке от 1% - это 10 857 человек.

По данным избиркома, в Екатеринбурге функционировала 51 площадка, где проводился опрос горожан, имеющих постоянную прописку в Екатеринбурге и достигших 18-летнего возраста. Как сообщал журналистам Илья Захаров, каждый участок снабжен камерами видеонаблюдения, изображения с которых транслировались на официальный портал Екатеринбурга. Избирательные участки открылись в 08:00 (06:00 мск). В опросный лист попали две площадки: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Подсчет голосов члены избиркома начнут в полночь 14 октября.

Нарушений на участках, где проходил опрос, избирательная комиссия не зафиксировала.

"Нарушений подтвердившихся у нас не выявлено. В основном обращения были связаны с некоторым недопониманием. В остальном же нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления, мы не зафиксировали", - сказал Вадим Антошин.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.

В новость внесены изменения (18:55 мск) - добавлена информация об отсутствии нарушений в ходе проведения опроса.