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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Экзитпол: участок для храма в историческом центре Екатеринбурга набирает 43% после опроса

Приблизительная явка, по данным горизбиркома, составила около 100 тыс. человек
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре Екатеринбурга лидирует после завершения опроса по выбору места строительства кафедрального собора Святой Екатерины. Такие данные следуют в воскресенье из данных экзитпола "Центр общественных инициатив" на 20:00 (18:00 мск).

Согласно таблице, по данным на 20.00 (18.00 мск) было опрошено около 60 тыс. респондентов (приблизительная явка, по данным горизбиркома, составила около 100 тыс. человек), из них 43,23% выбрали площадку бывшего Приборостроительного завода в историческом центре по адресу Горького, 17. За вариант за Макаровском мостом проголосовали 27,19%. Еще 29,57% отказались участвовать в экзитполе.

В воскресенье в Екатеринбурге открылся 51 участок для выбора места строительства кафедрального собора. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан, и 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

После этого президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Участки для опроса по строительству храма в Екатеринбурге завершили свою работу
Всего на участки пришли около 100 тыс. человек
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