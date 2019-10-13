Путин направил приветствие участникам фестиваля "Белая трость"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям X Международного фестиваля незрячих детей "Белая трость", который проходит в воскресенье в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, этот "важный, востребованный проект, который проходит под эгидой фонда "По зову сердца", вот уже несколько лет объединяет вокруг своих благородных целей замечательных, щедро одаренных ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации". "Каждый раз он становится настоящим событием и для участников, и для многочисленных гостей, вносит значимый вклад в развитие детского, юношеского творчества, в поддержку начинающих исполнителей", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что по сложившейся традиции фестиваль "открывается в преддверии Международного дня белой трости, призванного сделать все, чтобы не ослабевало широкое общественное внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями по здоровью, помочь им в самореализации, в полномерной интеграции в современное общество". "Уверен, что ваш форум и впредь будет достойно выполнять эту высокую, ответственную миссию", - отметил президент.

В этом году в фестивале "Белая трость" примут участие множество талантливых ребят, которые были приглашены в Москву по итогам межрегиональных отборочных туров в разных городах всех восьми федеральных округов. Кроме того, на мероприятие приедут дети из стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины. Вместе с детьми на сцене фестиваля также выступят артисты российской эстрады.