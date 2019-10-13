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В Париже участник манифестации защитников природы залез на пирамиду Лувра

Молодой человек закрепил на монументе зеленый флаг и спустился вниз, где его уже ждали полицейские

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Несколько сторонников движения в защиту окружающей среды "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) организовали спонтанную манифестацию перед зданием парижского Лувра в воскресенье. Как сообщает телеканал BFM, один из них даже залез на самую высокую стеклянную пирамиду перед дворцом.

По данным телеканала, инцидент произошел примерно в 16:30 по местному времени (17:30 мск). Согласно показанным в эфире кадрам, молодой человек забрался до середины пирамиды по одному из боковых ребер при помощи специального приспособления. После этого он закрепил на монументе зеленый флаг и спустился вниз, где его уже ждали полицейские.

В свою очередь радиостанция France Info отмечает, что спустя час стражи порядка все еще допрашивали активиста, в то время как другие манифестанты стояли рядом и держали в руках транспарант с надписью "Чрезвычайное положение", в их понимании описывающей состояние окружающей среды. На данный момент закрепленный на пирамиде флаг уже снят, уточняет радиостанция. По ее данным, полиция не стала задерживать молодого человека, никакой информации о предъявленных обвинениях пока нет.

Это уже не первая манифестация движения защитников окружающей среды: ранее в субботу активисты Extinction Rebellion блокировали улицы и мост у Национального собрания Франции, а неделей ранее устроили пикет в торговом центре на площади Италии и на пять дней заняли участок площади Шатле. В пятницу манифестанты, среди которых было много велосипедистов, переместились в западную часть парижской туристической зоны и на несколько минут блокировали движение автомашин на площади генерала Шарля де Голля, а также подняли флаг организации Extinction Rebellion над Триумфальной аркой.

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