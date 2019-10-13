Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Франции за распространение радикальных идей с 2018 года закрыто четыре школы

Также девять культурных и общественных учреждений и 129 питейных заведений, отметил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Французские власти с февраля 2018 года закрыли четыре школы, а также свыше 120 питейных заведений в связи с признаками распространения радикальных идей. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

"Мы реализуем план по борьбе с радикализацией в микрорайонах. С февраля 2018 года мы смогли закрыть благодаря ему четыре школы, девять культурных и общественных учреждений и 129 питейных заведений. Все они были рассадниками ненависти, мы заставили их уважать республику", - написал он в колонке, опубликованной в воскресенье вечером.

Глава МВД также напомнил, что с момента вступления в силу в ноябре 2017 года закона о борьбе с терроризмом было проведено 199 индивидуальных проверок и закрыто "семь мест отправления культа, превратившихся в школы фундаментализма". По его словам, Франция депортировала 362 иностранца, уличенных в симпатиях радикальным идеям, а также выдворила четырех имамов, уличенных в пропаганде ненависти и чтении проповедей фундаменталистского толка.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от причин, связанных с алкоголем
По данным ведомства, за последние восемь лет она снизилась более чем на 30%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС