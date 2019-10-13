МГИМО отмечает 75-летний юбилей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который с 1994 года имеет статус университета, отмечает в понедельник 75-летие.

Датой основания МГИМО считается 14 октября 1944 года, когда созданный годом ранее международный факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова правительственным указом был преобразован в самостоятельный институт. Первый набор составил 200 человек, сначала это были граждане Советского Союза, но спустя два года в МГИМО стали принимать и иностранцев. Среди обучающихся первых наборов было много участников Великой Отечественной войны, защищавших родину от угрозы фашизма, в том числе пятеро Героев Советского Союза.

В последующие десятилетия, когда МГИМО стал главной кузницей дипломатических кадров СССР, а затем России, его выпускники продолжили дело защиты интересов родной страны уже не с оружием в руках, а за столом переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, занимающий этот пост с 2004 года, - один из выпускников университета. Он же написал гимн МГИМО, который регулярно поет со студентами, посещая университет в начале учебного года.

Университет постоянно расширял направления подготовки специалистов. В 1954 году в состав МГИМО вошел Московский институт востоковедения, в 1958-м - Институт внешней торговли. В 1990-х годах серьезный импульс получила подготовка специалистов в сфере бизнеса.

МГИМО традиционно пользуется большой популярностью у абитуриентов, ведь обучение в этом университете открывает широчайшие перспективы. Как отмечал ректор вуза, академик РАН, профессор Анатолий Торкунов, средний балл ЕГЭ поступающих на бюджет в бакалавриат составил в 2019 году 96,2, а 17 первокурсников набрали на ЕГЭ по 100 баллов.

В этом году студентами МГИМО стали молодые люди из 79 регионов России, а также 35 стран мира. Сейчас университет готовит специалистов по 18 направлениям, а его выпускники занимают высокие посты в самых различных сферах, в том числе в управлении российским государством.

Оценка на высшем уровне

Высокие результаты работы университета за прошедшие десятилетия отметил президент России Владимир Путин в послании участникам встречи выпускников МГИМО, которая прошла в мае 2019 года в Ташкенте. "В нынешнем году МГИМО исполняется 75 лет, за этот период университет прошел большой путь, обрел широкую, поистине мировую известность, взрастил целую плеяду ярких, талантливых дипломатов, ученых, журналистов, предпринимателей, политиков и общественных деятелей, которые своими профессиональными успехами и достижениями прославили родной вуз", - говорилось в послании главы российского государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в выступлении перед студентами университета 2 сентября 2019 года отметил, что МГИМО "за 75 лет снискал себе славу и репутацию главного центра по подготовке высококвалифицированных специалистов-международников".

Планы на будущее

О стоящих перед университетом задачах в беседе с ТАСС накануне юбилея рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "Мы нацелены на то, чтобы максимально отвечать потребностям рынка, потребностям работодателей, то есть готовить специалистов для тех отраслей, где они особенно востребованы. Понятно, что всех компетенций в этих областях у нас нет, поэтому мы стремимся развивать сетевое сотрудничество как с зарубежными, так и российскими вузами, открывать совместные программы и черпать компетенции, которых у нас не хватает, у других вузов, предоставляя им свои компетенции".

По его словам, такая работа уже идет с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, Московским институтом стали и сплавов, Российским государственным университетом нефти и газа им. И. М. Губкина, Российским государственным университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Кубанским и Ставропольским аграрными университетами и с более чем 30 вузами зарубежных стран - Франции, Великобритании, Китая, Южной Кореи, США, Норвегии, Германии.

"Мировая практика также предполагает подготовку бакалавров, которые были бы не узкоспециализированы, когда они получают, например, дипломы и по экономике, и по юриспруденции, - добавил ректор МГИМО. - Пионером в этой области является Оксфорд. Мы внимательно изучаем этот опыт, поскольку в целом общемировая практика предполагает, что бакалавриат должен давать фундаментальное образование в максимально большом количестве областей с тем, чтобы уже на уровне магистратуры ребята могли выбирать свою будущую специализацию".

В планах университета также создание новой специальной структуры - Института современных языков и профессиональных коммуникаций, поскольку МГИМО - единственный в мире вуз, где преподается 52 иностранных языка. "Мы понимаем, что наши компетенции в этой области должны реализовываться не только внутри института, но и далеко за его пределами, - сказал Торкунов. - Предполагается, что этот институт будет предлагать различные краткосрочные курсы по языкам и межкультурной коммуникации".

Университет мирового значения

Университет не только готовит специалистов-международников, но и сам активно участвует в работе на мировой арене. "МГИМО всегда играл большую роль в диалоге гражданских обществ, - отметил ректор. - В частности, на базе университета работала российско-польская группа по сложным вопросам XX века, в результате чего вышла фундаментальная работа на английском, русском и польском языках по всем этим вопросам".

Подобный проект был реализован с японскими историками, по его итогам также вышел отдельный труд. "Это длительный процесс с большим количеством участников, - продолжил Торкунов. - Он показал, что наши расхождения не столь широки, как иногда кажется. Ведется такая же работа с нашими южнокорейскими коллегами".

МГИМО принимает участие во взаимодействии по линии научных и общественных организаций с различными странами. Речь о специализированных диалогах, которые призваны способствовать налаживанию отношений России с зарубежными странами: "Трианонском диалоге" между Россией и Францией, "Сочинском диалоге" между Россией и Австрией, профессора университета участвуют в российско-германском "Петербургском диалоге".

"На ПМЭФ-2019 состоялась первая встреча тройного диалога, где встретились руководители диалога с российской стороны и со стороны Франции и Германии, - напомнил Торкунов. - Эта работа была продолжена в Краснодаре, где проходило заседание "Петербургского диалога" и куда были приглашены руководители российско-французского и российско-австрийского диалоговых механизмов. У нас состоялись очень интересные и полезные дискуссии. Предполагается, что председатели диалогов встретятся в Мюнхене".