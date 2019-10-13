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Стартовал прием работ на конкурс РГО "Самая красивая страна"

Прием работ продлится до 31 января 2020 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Прием работ на фотоконкурс "Самая красивая страна" стартует в понедельник. В этом году Русское географическое общество (РГО) учредило две новые номинации для участников и приз зрительских симпатий. Об этом сообщила пресс-служба РГО.

"14 октября начинается прием работ на VI фотоконкурс Русского географического сообщества "Самая красивая страна" - самый масштабный российский фотоконкурс дикой природы. В нем участвуют десятки тысяч человек - как профессионалов, так и любителей. За пять лет существования на конкурс поступило более 440 тыс. снимков", - говорится в сообщении.

В этом году помимо традиционных номинаций конкурса, таких как "Пейзаж", "Дикие животные", "Россия с высоты птичьего полета", появятся несколько новых. Среди них, например, номинация "Живой архив": ее участникам предложат сделать современные фотографии, повторяющие архивные снимки XIX-первой половины ХХ века. Более 400 исходных фотографий для этой номинации подобраны в архивах РГО, а также партнеров конкурса - информационного агентства ТАСС и Российского государственного архива кинофотодокументов. Также появится номинация "Фотопроект", в рамках которой принимаются серии фотографий (от четырех до 10 работ), объединенные общей темой или изобразительным решением. В рамках конкурса в этом году также учрежден приз зрительских симпатий. Его обладателя выберут путем прямого голосования в интернете.

В жюри конкурса войдут президент РГО Сергея Шойгу, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, музыкант и телеведущий Сергей Шнуров, известные фотографы Сергей Горшков, Сергей Берменьев и другие.

Прием работ на конкурс "Самая красивая страна" продлится до 31 января 2020 года. Победители фотоконкурса получат по 250 тыс. рублей.

Теги
Россия
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