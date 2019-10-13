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Всероссийский форум по общественному здоровью открывается в "Сколково"

Мероприятия посетят 20 представителей зарубежных министерств здравоохранения и финансов, подготовлено более 40 панельных дискуссий и круглых столов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, пройдет 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково". В мероприятии примут участие более тысячи человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

"В настоящее время на форум зарегистрировались более 1,2 тыс. участников, среди которых представители всех субъектов Российской Федерации на уровне губернаторов, заместителей губернаторов, руководителей региональных министерств в сфере охраны здоровья, специалистов в области медицинской профилактики и общественного здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие также посетят 20 представителей зарубежных министерств здравоохранения и финансов. В рамках форума будут рассмотрены актуальные вопросы сферы здравоохранения, в частности, тема укрепления здоровья. Также участники обсудят межведомственное и междисциплинарное взаимодействие медицинских, культурных, образовательных и спортивных организаций для решения проблем в этой области.

Организаторы подготовили более 40 панельных дискуссий и круглых столов, где обсудят такие темы, как роль школы в формировании ЗОЖ, корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте, возможности СМИ и соцсетей в продвижении идей здорового образа жизни и другие.

Мероприятие проходит при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Госдумы и Совета Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.

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Россия
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