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Тайфун "Хагибис"

Генсек ООН выразил соболезнования семьям жертв тайфуна "Хагибис" в Японии

Антониу Гутерриш также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим

ТАСС, 14 октября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в воскресенье соболезнования родственникам жертв тайфуна "Хагибис", обрушившегося на Японию.

"Генеральный секретарь глубоко расстроен сообщениями о жертвах и масштабных разрушениях из-за тайфуна "Хагибис" в Японии. Он выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших, правительству и народу Японии. Он желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генсека.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио, к настоящему моменту это предупреждение было снято для всех регионов страны. По последним данным, число жертв тайфуна достигло 33 человек, 19 числятся пропавшими без вести, почти 200 пострадали.

Теги
ЯпонияГутерриш, АнтониуТайфун "Хагибис"
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