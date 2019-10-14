ВЦИОМ: россияне предпочитают делать заготовки из помидоров, огурцов и капусты

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Домашние заготовки из овощей, фруктов и ягод делают 85% российских семей. При этом самыми популярными для них являются помидоры, огурцы и капуста, говорится в результатах инициативного опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В семьях 85% россиян делают домашние заготовки. Причем делают их самостоятельно 52% опрошенных, преимущественно женщины (69%) и люди старшего возраста: 45-59 (62%) и от 60 лет (65%)", - говорится в исследовании.

Наиболее популярные среди россиян виды продуктов для заготовок: помидоры (73%) и огурцы (70%), капуста (32%), ягоды (24%). Довольно часто респонденты называли также перец (23%), яблоки (22%) и кабачки (21%). Чуть меньшей популярностью пользуются грибы (16%), морковь (15%), баклажаны (14%), фрукты (11%).

Россияне делают домашние заготовки, потому что это вкусно (38%) и экономно (35%). Более трети (32%) также считают, что качество таких заготовок выше, чем у покупных, а 31% полагает, что они полезны. Каждый 10-ый опрошенный рассказал, что делает заготовки, чтобы потом их подарить родственникам и друзьям.

Для заготовок 64% опрошенных используют выращенный самостоятельно урожай, а 12% идут за сырьем в магазин. В целом 90% процентов россиян употребляют в пищу заготовленные в домашних условиях продукты.

Инициативный всероссийский опрос проведен 5 октября 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.