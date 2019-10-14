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Тайфун "Хагибис"

Синоптики сообщили, что угрозы перемещения тайфуна "Хагибис" на российские территории нет

По словам представителя Сахалинского управления по гидрометеорологии, тайфун смещается с очень большой скоростью и сейчас уже ушел далеко в Тихий океан за Камчатку

ТАСС, 14 октября. Обрушившийся на Японию тайфун "Хагибис" не представляет угрозы для российских территорий, сообщил ТАСС в понедельник представитель Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Тайфун смещается с очень большой скоростью и сейчас уже ушел далеко в Тихий океан за Камчатку. Российским территориям он опасности не несет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 13 октября тайфун принес сильный дождь и ветер в южную часть Большой Курильской гряды: выпало от 30 до 49 мм осадков за 12 часов, порывы ветра составляли до 30 м/с, это считается штормовым ветром.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио, к настоящему моменту это предупреждение было снято для всех регионов страны. По последним данным, число жертв тайфуна достигло 33 человек, 19 числятся пропавшими без вести, почти 200 пострадали.

Теги
ЯпонияРоссияТайфун "Хагибис"
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