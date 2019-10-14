На выплаты пострадавшим от паводка жителям Приморья выделят еще 70 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Более 70 млн рублей будут дополнительно выделены из резервных фондов Приморского края и правительства России на компенсации жителям региона за потерянный из-за паводка урожай и пострадавшее жилье. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба краевой администрации.

"Более 70 млн рублей направят приморцам в качестве компенсации за потерянный урожай и подтопленное жилье. Из них - 42 млн рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в сообщении. Еще почти 29 млн рублей будет выделено из регионального резервного фонда.

Ранее на эти нужды предполагалось направить 81 млн рублей, из них уже выплачено 75 млн.

По данным властей, с 19 июля в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий, в зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. Глава государства поручил обеспечить скорейшее восстановление объектов инфраструктуры и административных зданий. При этом бюджетам регионов должны быть выделены субсидии на помощь аграриям, в том числе в восстановлении посевных площадей.