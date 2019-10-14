Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На выплаты пострадавшим от паводка жителям Приморья выделят еще 70 млн рублей

Из них 42 млн рублей направят из резервного фонда правительства России

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Более 70 млн рублей будут дополнительно выделены из резервных фондов Приморского края и правительства России на компенсации жителям региона за потерянный из-за паводка урожай и пострадавшее жилье. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба краевой администрации.

"Более 70 млн рублей направят приморцам в качестве компенсации за потерянный урожай и подтопленное жилье. Из них - 42 млн рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в сообщении. Еще почти 29 млн рублей будет выделено из регионального резервного фонда.

Ранее на эти нужды предполагалось направить 81 млн рублей, из них уже выплачено 75 млн.

По данным властей, с 19 июля в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий, в зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. Глава государства поручил обеспечить скорейшее восстановление объектов инфраструктуры и административных зданий. При этом бюджетам регионов должны быть выделены субсидии на помощь аграриям, в том числе в восстановлении посевных площадей.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Тайфун "Хагибис"
Синоптики сообщили, что угрозы перемещения тайфуна "Хагибис" на российские территории нет
По словам представителя Сахалинского управления по гидрометеорологии, тайфун смещается с очень большой скоростью и сейчас уже ушел далеко в Тихий океан за Камчатку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС