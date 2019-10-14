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Перевозки на скоростных судах "Комета" в Крыму в 2020 году планируется начать с мая

По мнению местных властей, это позволит привлечь в Севастополь больше туристов

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Открыть сезон морских перевозок на скоростных судах "Комета 120-М" по маршруту Ялта - Севастополь планируется в 2020 году раньше по сравнению с прошлыми годами - в мае, сообщил ТАСС представитель концерна "Калашников". Как считают местные власти, это позволит привлечь в Севастополь больше туристов.

"Начало перевозок в следующем году планируется в мае. В первую очередь будет возобновлен действующий маршрут Севастополь - Ялта. На этом маршруте вдобавок к действующему судну будет курсировать еще одна "Комета", таким образом, количество рейсов увеличится вдвое", - сказал представитель концерна.

Первая "Комета" с 2018 года работала на линии Ялта - Севастополь в августе-сентябре. За два месяца было перевезено 22,2 тыс. пассажиров, загрузка судна составила 99%. В этом году судно работало уже четыре месяца: с 1 июня по конец сентября, перевезено около 39 тыс. пассажиров.

Вторую "Комету" уже доставили в Севастополь, сейчас судно проходит испытания. Третье судно должно прибыть к месту испытаний этой осенью, начато строительство еще двух.

Рост турпотока

Как сообщила ТАСС вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, "Комета" за два года работы "стала неотъемлемой частью транспортного маршрута Ялта - Севастополь для туристов и жителей полуострова". "Поэтому увеличение продолжительности сезона для "Кометы" с мая может стать одной из причин для увеличения потока туристов", - пояснила она.

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк выразил уверенность, что в мае уже будет высокая загрузка рейсов. "На майские праздники к нам приезжают много туристов. Кроме того, с открытием [Крымского] моста стали популярны туры выходного дня на субботу-воскресенье - из ближайших регионов люди едут весь год. В следующие годы турпоток еще увеличится: откроется железнодорожное сообщение", - уточнил Черняк.

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел" по поручению президента РФ Владимира Путина. Строительством "Комет 120М" занимается завод "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж - пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.

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