Эксперты рассказали, какие профессии чаще всего выбирают женщины для подработки

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более половины россиян задумываются о подработке в дополнение к основной работе, в частности, женщины при выборе дополнительного заработка чаще рассматривают варианты работы бухгалтером, репетитором или няней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом "Леди Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"82% опрошенных работают полный рабочий день, постоянная подработка есть у 17%. Более половины (55%) сейчас не подрабатывают, но задумываются об этом. Каждому десятому (11%) дополнительный заработок не интересен, - отмечается в исследовании. - На вопрос, кем вы могли бы подрабатывать, исходя из своих знаний и умений, <...> большинство женщин отметили профессии бухгалтера (26%), клинера (18%), няни или сиделки (16%) и репетитора (15%)".

Мужчины же чаще всего ищут подработку водителем, мастером по ремонту квартир и техники.

Опрос также показал, что одной из основных причин, по которым люди не используют дополнительные источники заработка, является незнание, где найти подработку или клиентов.

"При этом свой текущий доход большинство опрошенных - 38% - охарактеризовали как достаточный для покупки еды и одежды, но недостаточный для приобретения крупной бытовой техники без кредита. Почти четверть (27%) отметили, что им хватает на все, кроме покупки нового автомобиля без кредита. Еще каждый пятый (20%) может приобрести продукты питания, однако покупка одежды проблематична", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился с 20 по 30 сентября 2019 года среди 11 тыс. 754 российских пользователей проекта "Леди Mail.ru" - 3224 мужчин и 8530 женщин.