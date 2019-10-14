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Лавров рассказал, что хотел учиться в МИФИ, но мама посоветовала МГИМО

По словам министра, вступительные экзамены в МИФИ были 1 августа, а в МГИМО проходили на месяц раньше - 1 июля
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что именно мама посоветовала ему попробовать подать документы в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), сам он хотел учиться в Московском инженерно-физическом институте (НИЯУ МИФИ).

"Я подавал документы в МИФИ, но моя мама сказала: "Ну, ради бога, раз ты хочешь в МИФИ - иди в МИФИ, но в МИФИ, как и в большинстве других вузов, экзамены 1 августа, а в МГИМО - 1 июля. Что тебе стоит? Это же не отменяет твоего призвания, твоего намерения поступать в МИФИ. Попробуй себя и в этом деле, будешь знать, насколько ты разносторонний", - рассказал он в интервью для документального фильма Первого канала, посвященного 75-летию института.

Министр также поделился воспоминаниями о том, как, будучи первокурсником, он вместе с сейчас уже ректором МГИМО и близким другом Анатолием Торкуновым рыл котлован под фундамент Останкинской телебашни в стройотряде. "Мы закладывали основы для тех высочайших технологических возможностей, которыми сегодня обладает наше телевидение", - отметил Лавров.

Рассуждая о том, какую роль играют МГИМО и Дипломатическая академия в подготовке кадров для МИД РФ, он назвал их "якорными учебными заведениями", однако обратил внимание на то, что министерство заинтересовано в том, чтобы "расширять географию приема на работу". "Эта тенденция укрепляется на всем протяжении моей работы в должности министра. Есть выпускники и Санкт-Петербургского государственного университета, и Уральского федерального университета (УрФу), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и целого ряда других", - пояснил глава МИД России.

Касательно того, кто успешно проходит вступительные испытания и поступает в МГИМО, он положительно отметил рост числа студентов из разных регионов России.

"Если брать тех, кто поступает в МГИМО, то Анатолий Васильевич [Торкунов] мне рассказывал перед 1 сентября, что там уже свыше 70 субъектов Российской Федерации представлены среди студентов. В разной пропорции, но тем не менее, это очень важно, что мы подпитываем нашу альма-матер талантами со всей России", - подчеркнул министр.

14 октября МГИМО отмечает 75-летие со дня основания. На протяжении этого времени институт стал главной кузницей дипломатических кадров СССР, а затем России, его выпускники продолжили дело защиты интересов родной страны, уже не с оружием в руках, а за столом переговоров. Лавров - один из выпускников университета. Он же написал гимн МГИМО, который регулярно поет с первокурсниками, посещая университет в начале учебного года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияТоркунов, Анатолий Васильевич
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