Эксперты: неприятный запах в Оренбуржье может быть связан с нарушениями при добыче нефти

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Нарушения технологии добычи и транспортировки нефти и газа могли стать причиной загрязнения атмосферы и появления в воздухе запаха сероводорода, на что с начала 2019 года пожаловались около 4 тыс. жителей Оренбургской области. Такого мнения придерживаются эксперты, ученые и экологи, опрошенные ТАСС после многочисленных обращений населения, возбуждения в регионе уголовного дела и отравления людей из-за выбросов ядовитого газа.

Очередное превышение концентрации сероводорода зафиксировано в пригороде Оренбурга в ночь на 13 октября. Специалисты экологической службы области работали в поселках Пригородный, Бердянка, Благословенка Оренбургского района, откуда поступило несколько десятков звонков с жалобами на неприятный запах. Превышение ПДК по сероводороду в шесть раз зафиксировано в поселке Пригородном, в 2,3 раза - около села Благословенка.

"Появление в атмосфере Оренбургской области загрязняющих веществ и сероводорода в частности является следствием активной нефтедобычи, транспортировки и перегрузки нефтепродуктов", - считает кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования Оренбургского государственного университета Марина Гарицкая, около 20 лет занимающаяся оценкой экологического состояния и темой охраны окружающей среды и здоровья населения Южного Урала.

Оренбургская область традиционно входит в пятерку нефтегазовых регионов России, а также является территорией с развитым металлургическим комплексом. Экономический блок, позволяющий субъекту быть самодостаточным и больше отдавать в федеральный бюджет, чем получать обратно, влечет за собой и некоторые негативные последствия.

"Если соблюдать технологию добычи нефти и газа, то в населенных пунктах запаха сероводорода ощущаться не должно", - уверен заведующий отделением химической технологии переработки нефти, газа и экологии филиала Российского Государственного Университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Оренбурге Сергей Безрядин.

По мнению ученого, появлению запаха сероводорода в черте населенных пунктов способствует не только сбой в технологическом процессе добычи, но и климатические условия Оренбургской области: высокие температуры летом и ветер, который быстро переносит облако выброса. Именно неблагоприятные метеорологические условия, по версии Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, стали причиной многократного увеличения количества жалоб в поселке Переволоцком 25 августа, когда за медицинской помощью с подозрением на отравление сероводородом обратились 10 человек.

Всего с начала года жители Оренбургской области более 3900 раз обратились в различные инстанции с жалобами на загрязнение воздуха. Большое количество звонков и зафиксированное экологами превышение в атмосфере Оренбурга предельно-допустимой концентрации сероводорода в конце августа стало поводом для возбуждения уголовного дела. В Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона уточнили, что количество обращений в этом году сопоставимо с прошлогодним, однако география наиболее частых вызовов изменилась.

Позиция предприятий

Оренбург стал лидером среди городов, где за год было зарегистрировано максимальное количество случаев загрязнения воздуха сероводородом в больших концентрациях. Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", подготовленном Министерством природных ресурсов и экологии России. Экологи зафиксировали 20 инцидентов за год, когда максимально разовая концентрация (ПДК м. р.) ядовитого газа в атмосфере города была превышена более чем в десять раз по сравнению с предельно допустимой. Один раз приборы показали 22,6 ПДК м. р. по сероводороду.

"Сероводород является ядовитым газом, его концентрация в нефти и газе, которые добываются в Оренбургской области, достаточно высока, поэтому при работе необходимо применять специальную технологию", - объяснила доцент отделения химической технологии переработки нефти, газа и экологии филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Оренбурге, внештатный эксперт комиссии Государственной экологической экспертизы управления Росприроднадзора по Оренбургской области Татьяна Курякова.

Про специфику работы на месторождениях с высоким содержанием сероводорода ТАСС рассказали в ООО "Газпромнефть-Оренбург". В компании отметили, что на сегодняшний день вероятность выброса сероводорода сведена к минимуму за счет многоуровневой системы безопасности. Существует системный подход к эксплуатации, контролю за изготовлением и поставками заявляемого технологического оборудования на соответствие техническим заданиям и применению в условиях наличия сероводорода. Все задействованное в технологическом процессе оборудование изготовлено по специальной технологии в сероводородостойком исполнении, оснащено автоматизированной системой противоаварийной защиты и мониторингом газовоздушной среды.

Курякова поддерживает коллег-экологов и считает, что выбросы - это в любом случае результат технологических операций и аварийных ситуаций. "Причинами инцидентов могут быть непрофессионализм персонала, аварийные ситуации нефтегазовых компаний, применение устаревшего оборудования, высокий износ некоторых участков трубопроводов или откровенное нарушение норм законодательства и технологических процессов", - уточнила она. При этом в нефтедобывающих компаниях соглашаются, что аварийные выбросы сероводорода могут произойти при разгерметизации оборудования, а также при отклонении от норм технологического процесса.

"Согласно действующему законодательству предприятия нефтегазовой отрасли обязаны применять технологии и оборудование, обеспечивающие герметичность процесса подготовки с помощью современных установок подготовки нефти, обеспечение герметичности налива с помощью автоматизированных систем, соблюдать нормы технологического режима работы объектов, что позволяет исключить, минимизировать (не выше ПДК) выбросы вредных веществ в окружающую среду", - ответили в пресс-службе компании "Сладковско-Заречное" на запрос ТАСС.

О системе мониторинга

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее заявил, что по его инициативе создадут новую систему мониторинга состояния атмосферы, потому что прежняя не работала. В правительстве региона на запрос ТАСС сообщили, что сейчас помимо государственного экологического мониторинга состояния воздуха на территории Оренбургской области, осуществляемого 16 постами подразделения Гидрометцентра, существует территориальная система наблюдений. Она представлена десятью стационарными и четырьмя передвижными постами контроля.

Также в работе могут быть использованы 24 стационарных поста ООО "Газпром добыча Оренбург" и три - ООО "Сладковско-Заречное". Лаборатории частных компаний ввели в общую систему мониторинга по рекомендации Паслера.

"Всего в текущем году количество проводимых исследований атмосферного воздуха в рамках производственного экологического контроля увеличено по сравнению с прошлым годом в пять раз - это 4000 исследований, 1800 из которых планируется провести на территории населенных пунктов", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Сладковско-Заречное".

Обращения населения по телефону - один из поводов для выезда на место мобильной экологической лаборатории. Жалобы жителей круглосуточно принимают в Экологической службе Оренбургской области, муниципальных диспетчерских службах и Центре управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по региону. Основная масса обращений граждан связана с сильным запахом сероводорода.