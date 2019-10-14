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Госкомитет Башкирии по ЧС проверит все опасные производства региона после утечки на заводе

Специалисты оценят степень износа технологического оборудования и строительных конструкций

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии поручили Госкомитету республики по чрезвычайным ситуациям провести дополнительную проверку опасных производств региона. Специалисты установят степень износа технологического оборудования и строительных конструкций после инцидента на заводе "Полиэф". Также будут созданы передвижные лаборатории для оперативного экологического мониторинга, сообщил в понедельник и.о. вице-премьера региона Андрей Назаров на оперативном совещании в правительстве.

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"Госкомитету по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан даны следующие поручения: обеспечить дополнительный контроль над всеми опасными производствами на территории республики и провести ряд дополнительных проверок, которые будут способны выявить степень износа технологического оборудования и строительных конструкций. И второе поручение - это создать передвижные лаборатории для оперативного экологического мониторинга, чтобы наш комитет мог в постоянном режиме мобильно реагировать на подобные ситуации и информировать население и правительство", - сказал Назаров.

Причины утечки стоков с "Полиэфа" установят по итогам проверки экспертной организации и природоохранной прокуратуры. Сейчас можно сделать вывод, что на предприятии отсутствует система предупреждения экологических инцидентов, добавил и. о. вице-премьера. Глава республики Радий Хабиров отметил, что в мероприятиях по ликвидации утечки была задействована техника из Уфы, а также поблагодарил экстренные службы за оперативность.

На заводе "Полиэф" 9 октября из 20-тонного резервуара вытекло 8 т воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия.

По данным предприятия, разлив затронул часть инфраструктурной территории завода, также стоки попали на прилегающую территорию. Сейчас сточные воды откачиваются из поврежденного резервуара в другие резервуары, строятся дамбы. Как сообщили ТАСС на предприятии, временно снижена производственная нагрузка на очистные сооружения.

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