В Сеуле состоялся фестиваль дронов

СЕУЛ, 14 октября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Фестиваль беспилотных летающих аппаратов Seoul Drone Challenge 2019 состоялся в столичном парке Кваннару на реке Ханган. Изначально власти Сеула планировали провести это мероприятие в начале октября, но этим планам помешал тайфун "Линлин". В итоге шоу состоялось на месяц позже.

На площадке, специально отведенной для полетов дронов, зрители смогли увидеть выставку и парад с участием аппаратов, использующихся как для развлечений, так и для выполнения серьезных задач, в том числе в областях промышленности и безопасности. В ходе фестиваля состоялся одновременный полет сотни беспилотных летательных аппаратов, демонстрация работы сельскохозяйственных, пожарных и других специализированных дронов, а также гонки.