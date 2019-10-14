Путин поздравил МГИМО с 75-летием

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с 75-летием со дня его основания. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"За прошедшие три четверти века МГИМО прочно утвердился в числе ведущих мировых центров по подготовке специалистов-международников. Именно его выпускники составляют костяк, кадровую основу российской дипломатической службы. Защищая внешнеполитические интересы страны, они проявляют высочайший профессионализм, патриотизм и верность долгу", - говорится в телеграмме.

По мнению Путина, выпускников МГИМО, которые посвятили себя работе в различных государственных ведомствах и общественных структурах, в науке, бизнесе и журналистике отличают лучшие деловые качества. Он подчеркнул, что высокой оценки заслуживает аналитическая и экспертная работа преподавателей и научных сотрудников института.

"Важно, что, помимо традиционных сфер учебной и исследовательской деятельности, в университете активно развиваются и новые программы, связанные с государственным и корпоративным управлением, информационными и финансовыми технологиями", - добавил глава государства.

Президент также отметил расширение международных связей МГИМО, его взаимодействие с ведущими мировыми университетами и достижения в образовательной и академической областях.

МГИМО МИД РФ - один из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля. Датой его основания считается 14 октября 1944 года, когда международный факультет МГУ, созданный годом ранее, был преобразован в самостоятельный институт. С 1946 года открыт прием студентов из зарубежных стран. В 2019 году в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал института.