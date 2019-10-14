В ГД внесли законопроект о блокировке сайтов с контентом о жестоком обращении с животными

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в понедельник внес в нижнюю палату законопроект, предусматривающий введение досудебной блокировки сайтов, содержащих материалы жестокого обращения с животными. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, орган, уполномоченный принимать решение об ограничении доступа к соответствующим информационным ресурсам, будет определяться правительством РФ. Сейчас информация о жестоком обращении с животными может признаваться запрещенной к распространению на территории РФ только по решению суда.

"Назрела необходимость введения более оперативной процедуры ограничения доступа к информации в сети интернет, содержащей материалы жестокого обращения с животными", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам автора инициативы, она направлена на пресечение распространения в интернете информации, способной "причинить вред психическому здоровью неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних". Введение досудебного механизма блокировки не будет подменять собой процессуальное законодательство, считает Бурматов.

"В случае выявления признаков состава преступления, закрепленного статьей 245 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с животными"), на сайтах в сети интернет соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции", - отмечается в сопроводительных документах.