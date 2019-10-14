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Источник: в рамках "московского дела" задержан еще один фигурант

Дэнни Кулинича доставили на допрос в СК РФ по делу о массовых беспорядках

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали москвича Дэнни Кулинича в связи с несанкционированными акциями в центре Москвы летом этого года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дэнни Кулинич доставлен на допрос в СК РФ по уголовному делу о массовых беспорядках. По итогам допроса будет определен его статус", - сказал источник. Он добавил, что утром по месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого изъят компьютер и другая техника.

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. В этой акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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