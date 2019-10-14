Медведев направил приветствие участникам Всероссийского форума по общественному здоровью

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие организаторам и участникам третьего Всероссийского форума по общественному здоровью. Соответствующую телеграмму зачитал в понедельник на открытии форума заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Для врачей и ученых из разных регионов нашей страны и зарубежных государств форум является уникальной площадкой, которая дает возможность обменяться опытом, наметить новые пути совместной деятельности <...> Рассчитываю, что ваши дискуссии позволят выработать конкретные меры, которые найдут широкое практическое применение, помогут жителям нашей страны быть здоровыми и активными", - говорится в обращении.

Премьер-министр отметил, что участников ждет насыщенная программа, посвященная обсуждению того, как сделать здоровый образ жизни абсолютной нормой для каждого жителя страны. "Участников ждет насыщенная деловая программа, пленарное сессии, семинары, где будут обсуждаться разные вопросы сохранения здоровья, законодательное регулирование и использование инновационных методик в этой сфере", - говорится в обращении.

Третий Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, проходит 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково". В рамках форума участники обсуждают актуальные вопросы сферы здравоохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. Мероприятие проходит при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Госдумы и Совета Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.