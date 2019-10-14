Кто следит за мусоровозами: новая система обращения с ТКО

До введения новой версии закона «Об отходах производств и потребления» за вывоз и транспортировку отходов, а также за управление объектами инфраструктуры отвечали муниципалитеты. К 2019 году процесс преобразования системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) идет уже пятый год, первые шаги в этой области начали предприниматься в 2014 году. Полномочия постепенно переходят субъектам РФ, для каждого из которых разрабатывается территориальная схема обращения с отходами. Она включает в себя объекты инфраструктуры (полигоны ТКО, станции обработки, где осуществляется сортировка мусора и т. д.) и жестко завязанные на них потоки отходов.

В 2017-2019 годах в стране осуществляется переход на систему региональных операторов, которые заключают договор с субъектом РФ и обеспечивают сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и захоронение ТКО. Эти преобразования позволяют в значительной степени наладить работу отрасли, однако многие проблемы, связанные непосредственно с перевозчиками, невозможно решить на уровне масштабных законов и перевода ответственности в новые руки без налаженной системы контроля и оценки эффективности тех, кто действительно собирает и транспортирует мусор.

Решить эти проблемы позволяет программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Управление отходами", разработанный компанией "Большая Тройка". Он выполняет и оптимизирует сразу несколько задач по управлению отходами. Один модуль ПАК собирает и отрабатывает данные об отходообразователях (жилых домах, ресторанах, кинотеатрах и т. д.). Другой позволяет строить территориальные схемы для стратегических задач на уровне целого региона, а также наиболее эффективно встраивать в эти схемы работу компаний-перевозчиков и отдельно каждого мусоровоза. Третий модуль оптимизирует бизнес-процессы. Фактически заменяя собой юриста и бухгалтера, он исключает человеческий фактор и возможности ошибок или нарушений законодательства.

Как работает система контроля

Возможность контроля за перевозчиками - одна из ключевых особенностей ПАК. В базу данных внесены все компании-перевозчики: количество машин, зоны ответственности, те, кто образует отходы, и контейнерные площадки. На основании этих данных и характеристик инфраструктуры в пределах соответствующей территориальной схемы для каждого перевозчика разрабатывается оптимальная задача сбора и транспортировки отходов.

На каждый мусоровоз установлен бортовой спутниковый навигатор. Специальная программа сначала формирует оптимальный маршрут перемещения машины в виде индивидуальной задачи для каждого мусоровоза. У водителя на руке закреплен ударопрочный и водонепроницаемый планшет, куда выводятся все детали: маршрут, где и сколько контейнеров стоит, когда их нужно забрать и куда везти мусор. Реальный путь мусоровоза тоже записывается.

Программа позволяет прокладывать маршрут в рамках целого региона и даже страны - на порядок больше, чем у распространенных автомобильный навигаторов - это гарантия точности поставленной задачи и, при необходимости, детального отслеживания любого схода машины с маршрута. Контролировать выполнение маршрута каждого мусоровоза можно как в режиме реального времени, так и при последующей аналитике работы мусоровоза. Это позволяет следить за временем, опозданиями и нарушениями, что необходимо как для контроля эффективности работы перевозчика, так и для соблюдения природоохранного законодательства. При использовании системы больше ни одна машина не сможет незаметно сбросить мусор в лес или в реку.

При въезде на полигон или станцию обработки отходов каждый мусоровоз взвешивается, а данные также поступают в автоматизированную систему. Это позволяет отслеживать перераспределение объемов мусора в инфраструктуре, следить за соответствием объема отходов и проектной мощности полигонов и при необходимости оптимизировать задачи перевозчиков. Например, если проектируемая мощность полигона составляет 400 тысяч тонн, программа проследит соблюдение лимита и рациональную загрузку площадки.

Можно ли обмануть систему?

Для дополнительного контроля работы перевозчика в планшет встроена камера. Специальное крепление позволяет легко повернуть планшет, чтобы водитель смог сфотографировать контейнеры до и после того, как забрал мусор. Если при анализе работы перевозчика выявятся ошибки, всегда можно поднять фотографии из системы. Эти же фото можно использовать для сравнения, если на контейнерной площадке произошли какие-то изменения.

Во избежание попыток "взломать" систему на контейнеры устанавливаются RFID-метки, а на машинах - считыватели. Таким образом, невозможно обмануть устройство, например, выдать один контейнер за пять разных, сфотографировав его с разных ракурсов.

"Чипировать один контейнер стоит 180-200 рублей, обычно региональный оператор готов пойти на эти затраты", - говорит Артем Седов, генеральный директор компании "Большая Тройка" и один из разработчиков ПАК.

"Транспортировщик и объект инфраструктуры часто заинтересованы обмануть регионального оператора, потому что он платит за ту массу, которая попала на полигон. Для этого в машину загружают строительный мусор и грунт - машина заезжает и взвешивается. Вместо 6 тыс. тонн теперь выгружают 9 тыс. и более - полигону и перевозчику это выгодно", -добавляет Седов. Чтобы не допустить появления таких схем, в машине устанавливается датчик наполнения, позволяющий автоматически считывать информацию о мусоре: кто, где и сколько отходов забрал.

Обращение с ТКО как бизнес-процесс

На основании системы контроля база данных постоянно обновляется. Она включает информацию по каждой машине, контейнеру, времени и количеству собранных отходов. Любые изменения (например, если появляется новый контейнер) позволяют оптимизировать маршрут. На основании детальных данных о выполненной работе и нарушениях специальный модуль выставляет счета, формирует всю отчетность. "Случается, что на одну машину происходит 30 изменений за короткое время. Представьте, что эти данные нужно было бы обработать вручную - пришлось бы составлять тонну дополнительных соглашений", - говорит Седов. По его данным, автоматический подсчет позволяет сделать работу на 20-23% эффективнее.

"В России транспортирование стоит от 400 млн до 1 млрд рублей на субъект, то есть 80-200 млн - это чистая экономия. При этом программное обеспечение стоит 3,5 млн и ставится оно один раз", - говорит глава "Большой Тройки". ПАК дает большую отчетность, которая позволяет оценивать объемы и эффективность работы отрасли в регионе: все контейнеры, начисления, оборот средств, жалобы, все расчеты и начисления, договорные обязательства и соглашения.

"Программа имеет удобный пользовательский интерфейс и позволяет формировать отчеты под любой аналитический запрос. Но она может быть сколько угодно хорошая, порядок появится, только если сам человек хочет порядка. А какой смысл ставить транспортную задачу, если я не могу ее отследить, не вижу машину, не вижу, что она выполняет маршрут, забирают ли отходы, выполняют ли они качественно свою работу? Поэтому мы сделали систему контроля, и это работает".