Посольство РФ оказывает поддержку россиянам, которые не вылетели из Токио из-за тайфуна

ТОКИО, 14 октября. /ТАСС/. Российские граждане не могут вылететь из аэропорта Нарита в связи с отменой ряда внутренних и международных рейсов авиакомпании Japan Airlines (JAL). Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Японии на своей странице в Facebook.

Причиной изменений в расписании стал мощный тайфун "Хагибис", который обрушился на Японию в минувшие выходные. "В настоящее время сотрудники консульского отдела выехали на место для оперативного решения сложившейся ситуации", - рассказали ТАСС в дипломатическом представительстве. О скольких именно гражданах РФ идет речь, не сообщается.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информация о пострадавших россиянах на данный момент не поступала. Всего в результате воздействия тайфуна погибли 45 человек, около 200 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.