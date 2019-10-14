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Тайфун "Хагибис"

Посольство РФ оказывает поддержку россиянам, которые не вылетели из Токио из-за тайфуна

О каком количестве граждан идет речь, не сообщается

ТОКИО, 14 октября. /ТАСС/. Российские граждане не могут вылететь из аэропорта Нарита в связи с отменой ряда внутренних и международных рейсов авиакомпании Japan Airlines (JAL). Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Японии на своей странице в Facebook.

Причиной изменений в расписании стал мощный тайфун "Хагибис", который обрушился на Японию в минувшие выходные. "В настоящее время сотрудники консульского отдела выехали на место для оперативного решения сложившейся ситуации", - рассказали ТАСС в дипломатическом представительстве. О скольких именно гражданах РФ идет речь, не сообщается.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информация о пострадавших россиянах на данный момент не поступала. Всего в результате воздействия тайфуна погибли 45 человек, около 200 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.

Теги
ЯпонияРоссияТайфун "Хагибис"
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