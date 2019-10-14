В Северной Осетии в нацпарке "Алания" в конце октября появится первая экологическая тропа

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Четырехкилометровая тропа, открываемая в конце октября в Национальном парке "Алания", позволит туристам познакомиться с уникальной природой Горной Дигории, не нарушая ее экологии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального отделения "Российский Кавказ" WWF России.

"31 октября в нацпарке "Алания" мы откроем для туристов первый в Северной Осетии маршрут к водопаду Галдоридон. <…> Экологическая тропа, протяженность которой составит четыре километра, создается в горно-ледниковой долине реки Харесидон, между Суганским массивом и Главным Кавказским хребтом. Она завершается на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря", - уточнили в пресс-службе.

Главная цель создания экологической тропы - возможность прикоснуться к дикой природе Кавказа, увидеть уникальные ландшафты, изучить историко-культурное наследие горцев - кошары, старые дороги, каменные ограды, узнать о редких и краснокнижных растениях и животных республики.

Гости нацпарка познакомятся на маршруте с десятью природными и арт-объектами, раскрывающими особенности местной природы, горно-лесных, горно-луговых и скально-осыпных ландшафтов. В их числе три водопада - Борадага, Чертова мельница и пятикаскадный Галдоридон высотой 30 метров, сланцевая осыпь, лавинный желоб. Оптимальным временем для путешествия по тропе считается период с мая по октябрь, когда природа ландшафта наиболее полно раскрывается для посетителей.

"Хотя примерно четверть площади Северной Осетии находится в зоне особо охраняемых природных территорий, статус популяций целого ряда крупных и средних млекопитающих не улучшается. Проект позволит создать в Северной Осетии инфраструктуру экологического туризма, и жители Ирафского района принимают в этом активное участие. Это первый шаг по развитию плодотворного сотрудничества между Нацпарком, властями республики, Ирафского района и туристами. Экотропа в Нацпарке "Алания" станет примером познавательного и действительно экологического туризма, не нарушающего функционирования природных комплексов", - цитирует директора регионального отделения "Российский Кавказ" WWF России Валерия Шмунка пресс-служба.

О сотрудничестве нацпарка с WWF России

Всемирный фонд дикой природы (WWF) осуществляет ряд проектов на территории Республики Северная Осетия-Алания. В 2018 году WWF России при поддержке Минприроды Республики на территории Нацпарка "Алания" состоялся выпуск двух переднеазиатских леопардов, занесенных в Красную книгу. Программа восстановления леопарда на Кавказе разработана WWF России в 2005 году совместно с экспертами ИПЭЭ РАН и поддерживается Минприроды России с 2007 года.

В июле-августе 2018 года на территории Турмонского заказника республики WWF России выпустил десять чистокровных кавказских зубров, сформировав новую группировку, уже третью на Кавказе. WWF России поддерживает мониторинг и ежегодный учет зубра в Цейском заказнике. Именно там обитает самая многочисленная группировка чистокровных зубров на всем Кавказе.