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В Минкомсвязи сообщили, что переход на цифровое ТВ в регионах России прошел без проблем

По всей стране работали горячие линии и волонтеры

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Регионы России перешли на цифровое телевещание без проблем благодаря тому, что власти создали горячие линии и организовали работу волонтеров. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

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"У нас не было ни одного региона в России, где бы возникли проблемы в процессе перехода на цифру. Потому что везде было сделано несколько принципиальных вещей, которые сделали переход на цифру беспроблемным. Во-первых, везде были созданы горячие линии, как местные, так и федеральные. У нас в масштабах всей страны на местных и федеральных горячих линиях работает 3,5 тыс. операторов", - сказал он.

По всей стране работали волонтеры, которые помогали настроить оборудование, добавил Волин. Всего в масштабах страны работало 80 тыс. волонтеров.

По словам министра, в ряде регионов прошли так называемые цифровые субботники, в рамках которых были собраны все невыполненные заявки. Для их выполнения дополнительно мобилизовали волонтеров. Кроме того, власти проводили мониторинг наличия в магазинах специальных приставок, которые позволяют настроить цифровое ТВ на старых телевизорах.

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