Роструд напомнил о порядке оплаты труда в праздничные дни

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Работодатели обязаны оплачивать работу в нерабочий праздничный день в двойном объеме, либо предоставлять дополнительный выходной. Несколько категорий работников может привлекаться только с их письменного согласия, сказали в понедельник в пресс-службе Роструда.

"Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха", - отметили в Роструде. Согласно Трудовому кодексу, выход работника в выходной или праздничный день возможен в случае возникновения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом.

В некоторых случаях работник может быть привлечен на работу в праздники и выходные без его согласия: для предотвращения катастрофы, производственной аварии, для устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя или государства, для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также в случаях бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии).

Согласно законодательству, инвалиды, женщины с детьми до 3-х лет, работники, имеющие детей-инвалидов или осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, работники-отцы, воспитывающие детей без матери и опекуны несовершеннолетних могут быть привлечены к работе в выходной или праздничный день, если работа не запрещена работнику по состоянию здоровья и получено письменное согласие работника. Кроме того, работник должен быть ознакомлен под роспись со своим правом отказаться от работы в выходной и праздничный день и иметь письменное распоряжение работодателя.

Творческие работники могут быть привлечены к работе в праздники и выходные в случае, если это оговорено трудовым договором, в остальных случаях необходимо письменное согласие работника.

Длинные выходные ожидают россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.