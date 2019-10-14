Роспотребнадзор выступил за обязательную маркировку БАДов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложения по электронно-цифровой маркировке биологически активных добавок к пище (БАДов). Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщила в понедельник глава ведомства Анна Попова.

"Для того, чтобы навести порядок на рынке,… я считаю, должна быть электронно-цифровая маркировка для БАДов. Мы смотрим на опыт лекарств, он сегодня хорош. Я считаю, что и БАДы, и ряд продуктов питания нужно маркировать. Это позволит видеть все, что есть сегодня легального на рынке", - сказала она, отметив, что предложения направлены в Минпромторг.

Попова также отметила, что Роспотребнадзор часто выявляет "на полке БАДы, которые в лаборатории показывают плохие результаты", а также добавки, которые не имеют правильно оформленных документов.

По словам Поповой, биологически активные добавки - это то, без чего люди уже не могут обходиться. "В разных регионах страны должны быть разные добавки. Мы сейчас этим занимаемся в рамках исследований. Если где-то много солнца, то там, наверное, рыбий жир не есть абсолютная необходимость, если где-то его полгода нет, то там он или витамин D в любой форме - крайняя необходимость и для детей и для взрослых", - отметила Попова.