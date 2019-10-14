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"Яндекс" запустил приложение Sloy для распознавания одежды в видео

Приложение пока доступно только для устройств с iOS

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил приложение Sloy с технологией дополненной реальности, которое распознает вещи на героях видеороликов. Приложение доступно на iOS, на Android запуск планируется в 2020 году, говорится в сообщении компании.

Основной контент Sloy - короткие видео в разных жанрах, авторы которых могут публиковать их в своей ленте, добавляя эффекты, фильтры и маски с помощью встроенного видеоредактора и музыкальные треки, которые записаны специально для Sloy. Каждый пользователь видит персональную ленту рекомендаций, может подписаться на канал любимого блогера или бренда и поделиться своими видео в общей ленте.

В компании пояснили, что приложение автоматически распознает одежду на видео и подсказывает названия вещей благодаря технологии компьютерного зрения.

"Применение технологий машинного обучения позволяет по клику на распознанную вещь посмотреть ролики с похожими элементами гардероба. Каждый ролик можно прокомментировать и сохранить себе в коллекцию. Кроме того, можно выбрать любую вещь, например кроссовки, и найти ролики с похожими образами или обсудить эти кроссовки в отдельной ветке дискуссии", - рассказали там.

Закрытое тестирование Sloy началось в июне и завершилось в октябре 2019 года. В нем приняли участие около 3 тыс. пользователей, в том числе более 100 блогеров из мира стиля и моды.

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