Жителям Приморья предложили более 68 тыс. вакансий в крае

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Работодатели Приморского края предложили более 68 тыс. свободных вакансии для жителей региона на портале "Работа в России". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба краевой администрации.

"На портале размещено более 68 тыс. вакансий от работодателей со всего Приморского края. Специалисты требуются в сфере производства, строительства, сельского, лесного хозяйства и других. Так, в сфере производства на сайте заявлена потребность в 18,5 тыс. человек в Приморье, почти 15 тыс. свободных рабочих мест - в сфере строительства, более 11 тыс. - по вакансиям, относящимся к сферам сельского и лесного хозяйств", - говорится в сообщении.

Общероссийская база вакансий "Работа в России" в режиме онлайн доступна приморским пользователям с 2015 года. Любая компания может на бесплатной основе зарегистрироваться на портале и использовать его возможности при подборе сотрудников.

В начале апреля глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов в интервью ТАСС сообщал, что Приморский край, Москва и Санкт-Петербург чаще других регионов предлагают соискателям вакансии с возможностью оплачиваемого проживания.

По данным пресс-службы администрации края, трудоустройство жителей края является одной из основных задач региональной программы "Содействие занятости населения Приморского края", которая действует в регионе до 2021 года.