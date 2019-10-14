Глава Роспотребнадзора рассказала, как не заболеть гриппом

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Прививка от гриппа является основной мерой профилактики гриппа. Кроме того, необходимо заниматься спортом, находиться на открытом воздухе и запастись масками и средствами для дезинфекции на случай распространения заболевания внутри семьи, рассказала в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе прямого эфира на портале " Будущее России. Национальные проекты ".

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"Итак, первое - привиться, второе - стараться заниматься спортом, быть здоровым, находиться должное время на открытом воздухе - это тоже обеспечивает уровень иммунной защиты организма", - сказала она.

Попова отметила, что кроме того, необходимо проверить содержимое аптечки, а также запастись масками и средствами для дезинфекции. "Вдруг кто-то заболеет - это будет способствовать нераспространению внутри семьи вируса, в том числе гриппозного", - добавила она.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что заболеваемость гриппом в России снизилась с конца 1990-х почти в 200 раз. "Чем больше мы прививаем, тем меньше у нас уровень заболеваемости гриппом. И наши высокие уровни охвата дают результат. Может, мало, кто обращает внимание, но когда наступает эпидемиологический подъем в северном полушарии, телевидение показывает, как все плохо в Европе - там стационары переполнены. У нас нет такого количество госпитализаций за счет высокого уровня иммунизации", - отметила Попова.

По словам главы ведомства, в ее семье все прививаются. "Мы следим за этим, и старшее поколение прививается, и младшее", - заключила она.