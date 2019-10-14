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В СФ надеются, что закон о доступе к геоданным для поиска пропавших примут до конца сессии

В свою очередь координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов отметил, что в России ежегодно пропадает около 130 тыс. человек

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Закон об использовании без судебного решения геоданных для поиска пропавших людей может быть принят до конца текущей сессии. Такое мнение высказала в понедельник на пресс-конференции в Москве первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

"Надеюсь, что в осеннюю сессию мы все-таки его [законопроект] примем", - сказала Бокова.

Она напомнила, что законопроект был принят Госдумой в первом чтении 25 сентября. "Планируем, что 24 октября внесем поправки", - добавила сенатор, уточнив, что они в основном носят технических характер.

В свою очередь координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов отметил, что в стране в год пропадает около 130 тыс. человек. По его словам, в настоящий момент использование геоданных для поиска людей возможно только по судебному решению, а необходимые согласования могут занимать до "трех недель". Появление упрощенной процедуры доступа к геоданным позволит поисковым отрядам получать координаты в течение "десятков минут", резюмировал Леонов.

Авторами законопроекта, позволяющего правоохранительным органам без судебного решения получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан выступили члены СФ во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко, позднее к ним присоединилась группа депутатов Госдумы. В частности, предлагается отнести геолокационные данные к "сведениям об оказанных абоненту услугах связи, закрепив право правоохранительных органов на получение указанной информации". Также предусматривается право абонента на передачу этой информации третьим лицам, в частности, родственникам и поисковым отрядам.

В законе "Об оперативно-разыскной деятельности" устанавливается, что получение силовиками данных об абоненте без судебного решения допускается только для поиска пропавших людей. По мнению разработчиков законопроекта, это исключит возможные злоупотребления при использовании указанной информации.

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