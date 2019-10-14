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Северный Кавказ

Центр профподготовки во Владикавказе обучит специалистов по туризму и гидроэнергетике

Также ведется разработка программ опережающего профессионального обучения для сельского хозяйства и промышленности региона

КЕМЕРОВО, 14 октября. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) будет открыт во Владикавказе к декабрю текущего года и начнет переобучение специалистов для туристической отрасли и гидроэнергетики по новым разработанным образовательным программам. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор ЦОПП в Северной Осетии Батраз Кучиев.

"Мы уже разрабатываем программы опережающих компетенций [для переобучения специалистов] в разных направлениях. <…> У нас на Зарамагских ГЭС будут применять новые технологии получения энергии из воды, специалистов [нужного уровня компетенции] нет, их надо либо привлекать [из других регионов], либо обучать, мы разработали программу по гидроэнергетике. У нас на Мамисонском перевале <…> развивается туризм, в этой области тоже мы будем готовим менеджеров, которые будут владеть IT-технологиями", - рассказал Кучиев по итогам всероссийского совещания руководителей ЦОПП в Кемерове.

В текущем году ЦОПП во Владикавказе планирует обучить около 30 специалистов по гидроэнергетике и порядка 200 менеджеров в сфере туризма. Обучение займет от полугода до полутора лет. Также ведется разработка программ опережающего профессионального обучения для сельского хозяйства и промышленности региона. Центр будет открыт к декабрю на базе Северо-Кавказского строительного техникума. На его оснащение по нацпроекту "Образование" выделено 55,6 млн рублей из федерального бюджета и 500 тыс. рублей из региональной казны.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются на базе существующих профессиональных образовательных учреждений в регионах РФ для подготовки кадров для ключевых отраслей экономики по коротким программам переподготовки, в том числе и по заказам работодателей. Первый подобный центр был открыт в понедельник в Кемерове, до конца года ЦОПП начнут функционировать еще в 13 российских городах.

Нацпроект "Образование" разработан на период 2019-2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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