Проект по здоровому питанию в школах запустят в 27 регионах России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ассоциация "Здоровые города, районы и поселки" намерена запустить проект "Здоровое питание и двигательная активность в школах" во всех городах и муниципалитетах, входящих в ассоциацию. Об этом сообщил в понедельник председатель ассоциации, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на III Всероссийском форуме по общественному здоровью в Москве.

"Сейчас в 12 городах ассоциации мы запустили проект "Здоровое питание и двигательная активность в школах". Мы можем влиять на рацион школьников, перечень используемых продуктов, и здесь мы начинаем борьбу с главным бичом XXI века - ожирением, которое из-за неправильного питания становится большой проблемой для всего мира. Планируем распространить проект на все города и муниципалитеты ассоциации", - сказал Кувшинников на пленарном заседании форума.

Как сообщил губернатор, совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ассоциацией инициированы также программы по снижению потребления алкоголя и табакокурения. "Эти программы уже были апробированы в странах Европы и всего мира, они показали свою эффективность и в наших муниципалитетах. Количество потребления алкоголя снизилось на 50%, табака - более чем на четверть", - сказал Кувшинников.

По словам губернатора, за 10 лет работы российской ассоциации количество ее членов возросло с семи городов до 92 муниципалитетов в 27 регионах всех федеральных округов. На сегодня ассоциация является крупнейшей общественной организацией по укреплению здоровья населения, которая охватывает более 16 млн человек. "В чем суть нашей работы: мы договорились, что укрепление здоровья в наших муниципалитетах будет стратегической повесткой, объединили все ведомства и главной целью поставили создание здоровьесберегающего пространства. Как это происходит реально: любое решение на местном уровне принимается с учетом создания здоровьесберегающего пространства", - сказал губернатор.

В частности, рассказал руководитель региона, департамент ЖКХ при планировании расширения дворовых территорий в конкретном микрорайоне во главу угла ставит не расширение площадки под парковки, а строительство детских площадок, спортивных городков и создание условий для занятий физкультурой и спортом, двигательной активности. При рассмотрении закупки общественного транспорта отдается предпочтение технике на газомоторном топливе, которая наименее влияет на загрязнение окружающей среды.

"Если департамент строительства принимает решения на архитектурном или градостроительством совете по выделению земельного участка, то вместо точечной застройки наших городов мы выделяем землю под строительство спортивных площадок, рекреационных зон, мест отдыха, пешеходных набережных и велосипедных дорожек. Еще 10 лет назад об этом говорить даже было сложно. Представить себе было невозможно, что все ведомства могут, как единый механизм, работать над формированием здорового образа жизни населения конкретного муниципального образования", - сказал Кувшинников.

Об ассоциации и форуме

Ассоциация "Здоровые города, районы и поселки" является частью европейского движения, которое действует около 30 лет. Члены ассоциации обмениваются лучшими практиками и наработками на уровне страны и всего мира для создания сберегающей здоровье среды, повышения качества жизни граждан и формирования системы управления общественным здоровьем.

Третий Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, проходит 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково". Его участники обсуждают актуальные вопросы сферы здравоохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. Мероприятие проходит при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Госдумы и Совета Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.