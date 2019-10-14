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Станцию "Выставочная" московского метро откроют для пассажиров в течение часа

Ранее ее закрыли из-за пожара в техническом помещении

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Станция метро "Выставочная" Филевской линии московского метро возобновит работу в течение часа, сообщается в понедельник в Twitter столичной подземки.

"Станция "Выставочная" возобновит работу в течение часа. Приносим извинения за доставленные неудобства. По причинам произошедшего - проведем тщательную проверку", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в техническом помещении станции произошел пожар. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал. Возгорание ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями.

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