Станцию "Выставочная" московского метро откроют для пассажиров в течение часа

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Станция метро "Выставочная" Филевской линии московского метро возобновит работу в течение часа, сообщается в понедельник в Twitter столичной подземки.

"Станция "Выставочная" возобновит работу в течение часа. Приносим извинения за доставленные неудобства. По причинам произошедшего - проведем тщательную проверку", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в техническом помещении станции произошел пожар. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал. Возгорание ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями.