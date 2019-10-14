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Минздрав готов участвовать в обсуждении инициативы штрафовать родителей курящих детей

В ведомстве при этом отметили, что такие предложения требуют тщательного обсуждения и понимания, какие риски могут возникнуть в случае их одобрения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минздрав России готов принять участие в обсуждении инициативы МВД о введении административной ответственности для родителей курящих несовершеннолетних. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на Всероссийском форуме по общественному здоровью.

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"Это тот вопрос, который нужно прорабатывать. Но в целом мы, естественно, готовы участвовать в обсуждении этой инициативы <...> Мы со своей стороны всем экспертным потенциалом готовы участвовать", - сказал Салагай, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что такого рода предложения требуют тщательного обсуждения и понимания, какие риски и преимущества могут возникнуть в случае их одобрения.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили ТАСС, что министерство подготовило предложение штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. В МВД уточнили, что ответственность за нарушение данного запрета законодательством не установлена, что снижает эффективность профилактики курения табака в подростковой среде.

Третий Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, проходит 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково". На форуме участники обсуждают актуальные вопросы сферы здравоохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. Мероприятие проходит при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения, Госдумы и Совета Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.

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