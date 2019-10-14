Кемеровские врачи спасли девочку, полгода прожившую с кисточкой для рисования в голове

КЕМЕРОВО, 14 октября. /ТАСС/. Врачи областной детской больницы в Кемерове провели операцию девочке, которая полгода прожила с обломком кисти для рисования в голове. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе больницы.

"Девочка держала кисть во рту и упала, рукоять вытащили, а металлическая часть прошла в глотку и осталась в тканях. Она находилась там около полугода, все это протекало бессимптомно. Но потом началось гноетечение из слухового прохода, они [родители с ребенком] обратились к врачу", - рассказали в пресс-службе.

С помощью компьютерной томографии специалисты определили, что между черепом и шеей ребенка находится инородное тело. Операция по извлечению обломка кисти длилась около получаса и прошла успешно. Сейчас девочка находится в стационаре и восстанавливается после операционного вмешательства, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.