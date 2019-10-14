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Северный Кавказ

На Ставрополье открылся физкультурно-оздоровительный комплекс за 73 млн рублей

Он предназначен для занятий футболом, волейболом, рукопашным боем, легкой атлетикой, фитнесом и тяжелой атлетикой

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно открыли в селе Дивном Ставропольского края, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках реализации краевой программы развития восточных территорий края. Общая стоимость проекта составила более 73 млн рублей, включая средства, направленные на приобретение оборудования", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, комплекс предназначен для занятий футболом, волейболом, рукопашным боем, легкой атлетикой, фитнесом и тяжелой атлетикой. ФОК способен принять более 210 тыс. человек в год.

"Также в Дивном продолжается модернизация базы стадиона. Проведена реконструкция теннисного корта с прилегающей территорией. Запланирована установка дополнительных уличных тренажеров, комплекса "воркаут" и обустройство площадки для занятий пляжным волейболом, футболом и для военно-спортивных игр", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба сообщает, что в планах - замена покрытия на футбольном поле. Для решения этой задачи губернатор Владимир Владимиров призвал руководство района и села активно участвовать в государственной программе комплексного развития территорий, которая стартует с будущего года. Глава края подчеркнул, что программа станет эффективным инструментом для реализации значимых социальных проектов на селе.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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