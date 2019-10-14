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Северный Кавказ

В Пятигорске соберутся более 130 молодежных лидеров Ставрополья со своими проектами

Мероприятие пройдет С 20 по 23 октября на базе Молодежного многофункционального патриотического центра "Машук"

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Ставропольский краевой лагерь студенческого актива "Лидеры Ставрополья. XXI век" пройдет с 20 по 23 октября в Пятигорске. Более 130 студентов представят свои проекты, сообщил в понедельник краевой центр молодежных проектов.

"С 20 по 23 октября на базе Молодежного многофункционального патриотического центра "Машук" пройдет XVI Ставропольский краевой лагерь студенческого актива "Лидеры Ставрополья. XXI век", - говорится в сообщении.

По данным центра, мероприятие соберет активную молодежь региона.

"Для них будут организованы образовательные площадки, мастер-классы, активности. Участники краевого лагеря смогут презентовать свои проектные идеи и побороться за почетное звание лидера Лагеря актива", - отмечается в пресс-релизе.

Целью лагеря актива является создание эффективной системы включения студенчества в общественно-политическую и социально-значимую деятельность за счет формирования у них готовности к социальным действиям, способности отвечать требованиям настоящего времени и ответственно строить свое будущее.

Учредитель лагеря - правительство Ставрополья в лице управления по молодежной политике.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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