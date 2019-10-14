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Песков: Путин решит, как ответить на просьбу Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, президент рассмотрит это обращение, когда оно дойдет по дипломатическим каналам

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал, что обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля и США Наамы Иссасхар будет доложено главе российского государства, который и примет решение.

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"Мы знаем, что направлено обращение господина Нетаньяху, после того, как оно поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России [Владимиром Путиным]", - заверил представитель Кремля.

Он оставил без ответа вопрос, обсуждал ли Путин с Нетаньяху возможность обмена Иссасхар на российского гражданина. "Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран", - пояснил Песков.

11 октября Химкинский городской суд признал Иссасхар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима. 25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в московском аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку из Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш, после чего подозреваемая была задержана и арестована.

Канцелярия израильского премьер-министра в пятницу распространила заявление, в котором говорится, что Нетаньяху лично занимается делом Иссасхар и обсудил данный вопрос с Путиным во время их встречи в Сочи 12 сентября и телефонного разговора 7 октября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНетаньяху, Биньямин
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