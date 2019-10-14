Мужчина спас двоих детей из горящего дома в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 14 октября. /ТАСС/. Житель в села Турунтаево в Бурятии вытащил из горящего дома двух детей, еще одного ребенка спасти не удалось. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Турунтаево поступило в пожарно-спасательную службу сегодня в 15:46 (10:46 мск). На момент возгорания в доме находились трое малолетних детей, взрослых дома не было. Двоих детей возрасте трех и пяти лет спас сосед, выбив в горящем доме окно. Ребенка 2018 года рождения спасти не удалось", - сообщили в ведомстве.

Пожар потушили на площади 42 кв. м. В ликвидации участвовали пять человек и две единицы техники государственной противопожарной службы Бурятии.

"В настоящее время для выяснения причины пожара и обстоятельств гибели ребенка на месте работают дознаватель МЧС России и следственные органы", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.