Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина спас двоих детей из горящего дома в Бурятии

Еще одного ребенка спасти не удалось

УЛАН-УДЭ, 14 октября. /ТАСС/. Житель в села Турунтаево в Бурятии вытащил из горящего дома двух детей, еще одного ребенка спасти не удалось. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Турунтаево поступило в пожарно-спасательную службу сегодня в 15:46 (10:46 мск). На момент возгорания в доме находились трое малолетних детей, взрослых дома не было. Двоих детей возрасте трех и пяти лет спас сосед, выбив в горящем доме окно. Ребенка 2018 года рождения спасти не удалось", - сообщили в ведомстве.

Пожар потушили на площади 42 кв. м. В ликвидации участвовали пять человек и две единицы техники государственной противопожарной службы Бурятии.

"В настоящее время для выяснения причины пожара и обстоятельств гибели ребенка на месте работают дознаватель МЧС России и следственные органы", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Теги
РоссияБурятия
Реклама на ТАСС
Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей
Премьер-министр подчеркнул, что деньги на эти цели в бюджете заложены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС