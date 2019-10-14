Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

ГОРКИ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.

"Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение", - сказал Медведев на регулярной встрече с вице-премьерами.

Премьер рассказал, что кроме того в этом перечне расширяется список лекарств, которые могут получать льготники. Речь идет о дорогостоящих препаратах для лечения так называемых сложных и высокозатратных нозологий.

"Они достаточно дорогие, но в них особо нуждаются люди с орфанными заболеваниями", - пояснил глава правительства.

Медведев подчеркнул, что тема обеспечения лекарственными средствами крайне важна и напомнил, что правительство ведет системную работу с тем, чтобы лекарства, которые продаются в России или выдаются в рамках бесплатной медицинской помощи, отвечали всем необходимым критериям. Поэтому так важно постоянно обновлять перечень ЖВНЛС и включать в него современные высокоэффективные препараты.

Премьер выразил надежду, что подписанное им распоряжение и внесенные таким образом изменения, будут способствовать решению целого ряда проблем, естественно, работа по направлению этих важнейших препаратов будет продолжена, поскольку этот список развивается.