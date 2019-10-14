Более 3 тысяч военных в Дагестане и Северной Осетии подняли по тревоге для учений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. мотострелков подняты по тревоге в Дагестане и Северной Осетии для проведения масштабных учений. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"Подразделения мотострелковых соединений 58-й армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения масштабных учений в рамках итоговой проверки за 2019 учебный год", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, к учениям привлечены более 3 тыс. человек, задействованы артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили "Тигр" и комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.

"В ходе марша командиры подразделений провели тренировки по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации условного противника, ориентированию на незнакомой местности и организации всестороннего обеспечения марша", - добавили в пресс-службе.