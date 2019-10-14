Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Более 3 тысяч военных в Дагестане и Северной Осетии подняли по тревоге для учений

В учениях задействованы также артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. мотострелков подняты по тревоге в Дагестане и Северной Осетии для проведения масштабных учений. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"Подразделения мотострелковых соединений 58-й армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения масштабных учений в рамках итоговой проверки за 2019 учебный год", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, к учениям привлечены более 3 тыс. человек, задействованы артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили "Тигр" и комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.

"В ходе марша командиры подразделений провели тренировки по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации условного противника, ориентированию на незнакомой местности и организации всестороннего обеспечения марша", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей
Премьер-министр подчеркнул, что деньги на эти цели в бюджете заложены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС